Meloni dovrebbe dimettersi, è una questione di decenza

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Alla luce del risultato del referendum, Meloni dovrebbe dimettersi. Ma non lo farà. Esiste un’etica democratica delle dimissioni? Si può dare il caso che mancate dimissioni esprimano un disprezzo della volontà popolare che sfiora l’eversione autoritaria? Come ha già detto Gianfranco Pasquino su questo giornale, non ci sono obblighi costituzionali che impongano a Giorgia Meloni di dimettersi perché la maggior parte dei votanti al referendum non ha seguito le sue indicazioni di voto. Eppure, in un