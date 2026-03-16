l’analisi

Il referendum e la propaganda del governo sugli «errori» dei magistrati

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista
16 marzo 2026 • 20:34

Quando si dice che con la riforma i magistrati pagheranno per i propri errori, si omette di considerare che non ogni errore è fonte di responsabilità professionale o disciplinare. E né i Consigli superiori né l’Alta Corte sono chiamati a sindacare la correttezza di una decisione nel merito

La riforma della magistratura impedirà che i migranti siano riportati in Italia dall’Albania quando chiedono asilo, o che i figli siano sottratti ai genitori quando un giudice ravvisa gravi mancanze, oppure che sia disposto un risarcimento verso un’organizzazione non governativa se una sua nave sia confiscata illegittimamente? Si tratta di casi concreti ai quali, nelle ultime settimane, Giorgia Meloni ha fatto riferimento, prospettando la riforma come “soluzione” rispetto a certe decisioni dei t

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Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

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