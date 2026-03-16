Il referendum e la propaganda del governo sugli «errori» dei magistrati

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Quando si dice che con la riforma i magistrati pagheranno per i propri errori, si omette di considerare che non ogni errore è fonte di responsabilità professionale o disciplinare. E né i Consigli superiori né l’Alta Corte sono chiamati a sindacare la correttezza di una decisione nel merito

La riforma della magistratura impedirà che i migranti siano riportati in Italia dall’Albania quando chiedono asilo, o che i figli siano sottratti ai genitori quando un giudice ravvisa gravi mancanze, oppure che sia disposto un risarcimento verso un’organizzazione non governativa se una sua nave sia confiscata illegittimamente? Si tratta di casi concreti ai quali, nelle ultime settimane, Giorgia Meloni ha fatto riferimento, prospettando la riforma come “soluzione” rispetto a certe decisioni dei t