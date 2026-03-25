Quello che la sinistra per il Sì non ha voluto vedere

true false

Dopo la sconfitta, chi nell’opposizione ha sostenuto le ragioni del Sì accusa la destra di avere pagato pegno a un Dna tutt’altro che liberale e garantista. Alla buon’ora. Come se quel Dna non fosse visibilissimo e operante nell’orizzonte, culturale e pratico, di un governo dal quale non poteva essere scorporata la suddetta riforma