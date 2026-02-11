Meglio Barbero di Barbera: le ragioni per votare No a difesa della Costituzione

true false

Ho l’impressione che lo storico abbia colto meglio il contesto nel quale la riforma della giustizia deve essere letta. Oggi più di ieri la Costituzione non serve a rendere più forte chi governa, ma a garantire l’eguaglianza dei cittadini e il pluralismo della società. Sempre più cittadini se ne rendono conto. Vedono nella Costituzione l’unico ombrello capace di proteggerli dalle tempeste. Ed è per questo che si stanno mobilitando per difenderla