Giustizia e causalità: il sorteggio per i membri del Csm è indifendibile

Glauco Giostra
27 febbraio 2026 • 19:14

Affermare che un soggetto ritenuto idoneo ad infliggere un ergastolo è a maggior ragione idoneo «anche a compiti organizzativi come quelli del Csm», non regge. Un bravo cardiochirurgo ben potrebbe essere un pessimo direttore di azienda sanitaria. I “compiti” del Csm, peraltro, vanno qualitativamente ben oltre quelli organizzativi

Come rimedio al problema dei membri togati del Csm a che si determinano in base a logiche di appartenenza alle “correnti”, la riforma costituzionale prevede la designazione attraverso semplice sorteggio tra tutti i magistrati (mentre, inspiegabilmente, per i laici è prevista una pre-elezione dei sorteggiabili). Questo affidare alla roulette della casualità la selezione di componenti di un alto organo costituzionale suscita forti perplessità in ordine all’immagine e alla funzionalità dello stesso

Professore ordinario di Diritto processuale penale all'università La Sapienza di Roma

