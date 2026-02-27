Giustizia e causalità: il sorteggio per i membri del Csm è indifendibile

Affermare che un soggetto ritenuto idoneo ad infliggere un ergastolo è a maggior ragione idoneo «anche a compiti organizzativi come quelli del Csm», non regge. Un bravo cardiochirurgo ben potrebbe essere un pessimo direttore di azienda sanitaria. I “compiti” del Csm, peraltro, vanno qualitativamente ben oltre quelli organizzativi
Come rimedio al problema dei membri togati del Csm a che si determinano in base a logiche di appartenenza alle “correnti”, la riforma costituzionale prevede la designazione attraverso semplice sorteggio tra tutti i magistrati (mentre, inspiegabilmente, per i laici è prevista una pre-elezione dei sorteggiabili). Questo affidare alla roulette della casualità la selezione di componenti di un alto organo costituzionale suscita forti perplessità in ordine all’immagine e alla funzionalità dello stesso