Regalare il Donbass alla Russia vuol dire piegare la pace al sopruso

Putin insiste per la cessione dell’intero Donbass in cambio della tregua. Ma quella regione, segnata dall’Holodomor e dalla russificazione, appartiene all’identità e alla storia dell’Ucraina. Il Memorandum di Budapest, la Carta Onu e la Costituzione di Kyiv ne garantiscono i confini. Cedere questo pezzo di terra significherebbe piegare la pace al sopruso

Nelle stanze chiuse della diplomazia, ha raccontato il Financial Times, Vladimir Putin avrebbe ancora messo sul tavolo di Donald Trump l’offerta indecente: il cessate il fuoco in cambio del Donbass. Il presidente americano si sarebbe spazientito di fronte all'ennesima predica sulle «ragioni profonde del conflitto» di Putin che addirittura avrebbe richiamato il suo saggio distopico del 12 luglio 2021 Sull'unità storica di russi e ucraini. I negoziati ora si sono bloccati e sono annunciate nuove s