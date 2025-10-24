il commento

Regalare il Donbass alla Russia vuol dire piegare la pace al sopruso

Maurizio Delli Santi
24 ottobre 2025 • 20:03

Putin insiste per la cessione dell’intero Donbass in cambio della tregua. Ma quella regione, segnata dall’Holodomor e dalla russificazione, appartiene all’identità e alla storia dell’Ucraina. Il Memorandum di Budapest, la Carta Onu e la Costituzione di Kyiv ne garantiscono i confini. Cedere questo pezzo di terra significherebbe piegare la pace al sopruso

Nelle stanze chiuse della diplomazia, ha raccontato il Financial Times, Vladimir Putin avrebbe ancora messo sul tavolo di Donald Trump l’offerta indecente: il cessate il fuoco in cambio del Donbass. Il presidente americano si sarebbe spazientito di fronte all'ennesima predica sulle «ragioni profonde del conflitto» di Putin che addirittura avrebbe richiamato il suo saggio distopico del 12 luglio 2021 Sull'unità storica di russi e ucraini. I negoziati ora si sono bloccati e sono annunciate nuove s

Per continuare a leggere questo articolo

Maurizio Delli Santi

Membro della International Law Association, dell'Associazione Italiana Giuristi Europei, dell'Associazione Italiana di Sociologia e della Société Internationale de Droit Militaire et Droit de la Guerre - Bruxelles. Ha partecipato a delegazioni governative in conferenze diplomatiche e svolto incarichi di docenza a contratto e seminari in diritto internazionale, diritto internazionale penale, diritto internazionale dei conflitti armati e controterrorismo. È autore di varie pubblicazioni, tra cui La guerra in Ucraina e le sfide per il nuovo ordine internazionale (Aracne, 2022) e  L'ISIS e la minaccia del nuovo terrorismo. Tra rappresentazioni, questioni giuridiche e nuovi scenari geopolitici (Aracne, 2015). Collabora con diverse testate e riviste specialistiche in materia di diritto internazionale, relazioni internazionali e sociologia del diritto.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE