La strada ora è tracciata: la destra si può battere

Il risultato delle regionali ci consegna una prospettiva diversa per il 2027. Da un lato rivela la debolezza della premier, dall’altro dimostra la fondatezza della strategia di Elly Schlein. Ora tutti i partiti di opposizione sono chiamati a proseguire responsabilmente sulla strada dell’unità. Fermando il tentativo di cambiare la legge elettorale e definendo un’idea del futuro dell’Italia in grado di appassionare

La destra si può battere. Con l’unità delle forze di opposizione. Il risultato delle regionali ci consegna questa prospettiva, per il 2027. E se rivela la debolezza della premier (pesantemente sconfitta al Sud e con il suo partito doppiato dalla Lega in Veneto), dimostra la sostanziale fondatezza della strategia di Elly Schlein: costruire una coalizione che vada dai Cinque stelle e Avs a quelle forze liberali che non vogliono consegnare l’Italia agli alleati di Donald Trump, e con il Pd come bar