È vero, la sconfitta in Calabria c’è stata, ma è un errore drammatizzarla

Invece di stracciarsi le vesti per un risultato negativo del tutto previsto, benché molto migliore rispetto a quattro anni fa come dimostrano i dati, è tempo che la sinistra aguzzi l’ingegno per essere più appealing. In sintesi, non rimanere prigioniera del circuito politicista e mediatico romano, e offrire prospettive di cambiamento credibili e mobilitanti