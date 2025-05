Il Remigration summit, che qualche giorno fa ha mandato in tilt l’hinterland milanese, ha messo in scena la determinazione della galassia nera, italiana ed europea, di uscire dal cono d’ombra nel quale per un qualche decennio era stata confinata

Il Remigration summit che qualche giorno fa ha mandato in tilt l’hinterland milanese, e al quale Matteo Salvini e Roberto Vannacci hanno espresso sostegno entusiastico esaltandone il coraggio di andare contro il pensiero unico dell’eguaglianza, ha messo in scena la determinazione della galassia nera, italiana ed europea, di uscire dal cono d’ombra nel quale per un qualche decennio era stata confinata.

Di destra estrema si parla almeno da quarant’anni. Inizialmente come di un fenomeno populista antieuropeista e nazionalista. Poi, via via che l’ideologia si andava progressivamente palesando, come un fenomeno razzista, xenofobo e misogino, di estrema destra antidemocratica e antiuniversalista.

Virata verso destra

La virata verso destra degli elettorati in diversi paesi occidentali ha dato il permesso di soggiorno a questi movimenti, che ora mostrano la faccia al sole, senza camuffamenti. La destra al governo si mostra moderata, ma la sua moderazione ha l’effetto di un viatico per la destra estrema.

Anzi, il confronto tra le due destre funge in qualche modo da legittimazione di quella moderata, che nel frattempo ha peggiorato la relazione tra forze dell’ordine e opposizione e largamente usato l’arma della sicurezza per limitare la libertà di espressione ad alcuni e tollerare altri, quei movimenti neri che quando si appalesano, come a Gallarate, sono quasi protetti dalle forze dell’ordine, che hanno invece il manganello lesto con i loro contestatori.

Alcuni articoli usciti recentemente su Domani hanno raccontato di una costellazione sempre più numerosa ed estesa nei paesi europei di sigle, movimenti, riviste, blog, simboli che associano giovani (studenti medi e universitari) intorno a concezioni, credenze e slogan che hanno tutti i requisiti della mentalità della destra estrema.

La questione F.

Il repertorio che ci viene offerto conferma la ricerca che da anni sta conducendo lo scienziato politico olandese Cas Mudde sulle organizzazioni e le sottoculture della destra estrema. Questo spiega perché ritornano le discussioni su quella che potremmo chiamare una sindrome definitoria.

La domanda che domina tra osservatori e analisti è “che cos’è?” – una domanda che si dovrebbe usare con le proverbiali pinze nel linguaggio politico dove, diceva Norberto Bobbio, la maggior parte delle parole sono «viscide», sfuggono alla presa diretta delle idee semplici e «una volta afferrate, ti scivolano di mano».

Le parole politiche hanno quasi sempre «un significato descrittivo e un significato prescrittivo o emotivo», il primo generalmente legato al contesto per cui la sua applicazione varia secondo i luoghi e i tempi, mentre il secondo fortemente associato a reazioni emotive che ostruiscono l’analisi concettuale ed empirica. In questa cornice sta oggi la questione F.

Seguendo Mudde, per tanto, invece di attardarsi nel cercare la definizione giusta, risulta più efficace includere il fascismo nel fenomeno dell’estrema destra, un fenomeno che si è coagulato con la Rivoluzione francese e che ha preso e prende diverse configurazioni, secondo il contesto storico. Estrema destra come sottocultura.

Contro l’eguaglianza

Le sottoculture sono gruppi interni alle culture nazionali. I suoi adepti o fedeli condividono identità, valori, pratiche e oggetti culturali, ovvero simboli di riconoscimento, musica, espressioni gergali, feticci che identificano.

Come ci ha raccontato Arianna Lombardozzi su Domani, la “galassia nera” è internazionale, ramificata sui territori, unita da letture e ideologie, antiche e contemporanee, di marca nazista e fascista ma aggiornate secondo alcune convinzioni che sono contemporanee e che si potrebbero senza timore di esagerazione chiamare fideismi pregiudiziali tenuti insieme dalla colla antiegualitaria.

La destra estrema osteggia da sempre l’eguaglianza. Ma i nemici, cioè coloro che rivendicano una uguale considerazione, cambiano storicamente. Per esempio le classi lavoratrici erano il nemico della destra estrema che nutrì il fascismo: l’attacco all’ideologia e al movimento socialista e comunista fu per qualche decennio l’obiettivo.

L’evoluzione del capitalismo e l’ideologia neoliberale hanno fatto piazza pulita di quel nemico. Oggi, l’odio antiegualitario si sposta su altri obiettivi, adattati agli attori collettivi che hanno segnato la lotta per l’eguaglianza dei diritti e il riconoscimento delle differenze nell’età democratica, dopo la Seconda guerra mondiale.

Oggi, gli obiettivi antiegualitari sono le donne e gli immigrati non occidentali, non cristiani, non bianchi. La retorica contro questi nuovi “deboli” che vogliono essere uguali ai superiori, cioè ai maschi bianchi e aggressivi, ci conferma la natura anti-democratica della nuova destra estrema, e la sua parentela con quella antica. Stessa logica, diverso l’obiettivo polemico. Stessi metodi violenti, stesse configurazioni gregarie da caserma, stesso culto della gerarchia.

