Scartata la prospettiva di colmare il vuoto lasciato da un ipotetico collasso di Forza Italia, Renzi e soprattutto Calenda vanno per la loro strada, isolati e apparentemente senza sbocchi. Il loro ego li trattiene da gesti cooperativi con Schlein e il Pd. Ma la politica traccia un'altra strada. Il salto di qualità passa per un tavolo di riflessione che abbia la sua ricaduta in progetto diverso di società, dallo sviluppo economico ai diritti, dalla sicurezza alla giustizia sociale

I sondaggi certificano che i partiti di destra, complessivamente, non hanno perso quota rispetto al risultato delle ultime elezioni. Anzi. Fratelli d’Italia ha incrementato i suoi consensi ed continua ad oscillare, con leggere variazioni, intorno a quota 30%. Gli altri partii stabili. Anche la sinistra ha recuperato. Mentre il M5s segna qualche perdita, Avs è uscito da una certa marginalità e presenta un profilo e una visibilità più nette tanto da essere accreditato di una percentuale doppia rispetto al 2022.

E il Pd è uscito dal buco nero del post-elezioni dal quale è stato risollevato dalla nuova leadership. Basterà ricordare il clima che circondava il partito alla fine del 2022, quando molti pronosticavano una sua implosione per apprezzare la dimensione dell’inversione di rotta. Questo recupero non è sufficiente: ma si sta aprendo qualche spiraglio. Per molte ragioni.

Una riguarda la strategia delle alleanze. Mentre a destra, a parte la volonterosa collaborazione dei Moderati di Maurizio Lupi, non c’è una capacità di espansione, guardano ormai a sinistra alcuni attori dotati di una maggiore presa politico-elettorale. E forse altri si presenteranno nel prossimo futuro. È cambiato il clima in questa area che comprendeva Azione e Italia Viva, fino a poco tempo fa neghittosa nei confronti del Pd e della sinistra. L’ipotesi renziana e calendiana di un collasso a breve di una Forza Italia priva di Berlusconi, e quindi del governo, che avrebbe aperto ampi spazi di manovra per chi non si era associato alla coalizione progressista, è tramontata. Il governo è solido o, quanto meno, si presenta tale di fronte all’opinione pubblica e all’esterno. Oltre alla tenuta del governo, Renzi e Calenda hanno avviato una retromarcia sconcertati da alcune iniziative adottate dall’esecutivo: in particolare, il decreto cosiddetto sicurezza è risultato indigeribile a chi ha un'altra formazione ideologica e culturale e una diversa concezione dei diritti e della libertà.

La pazienza di Schlein

Schlein ha dimostrato una pazienza certosina nei confronti dei continui scarti di Conte pur di tenerlo nel recinto della comune opposizione; se si rivolgesse con la stessa premura verso i leader delle formazioni meno integrate nel progetto alternativo alla destra, le chance di rovesciare il governo al prossimo appuntamento salirebbero di quota. Il dialogo non sembra avviato, almeno alla luce del sole. Renzi, e soprattutto Calenda, vanno per la loro strada, isolati e apparentemente senza sbocchi politici. Il loro ego, forse, li trattiene da gesti cooperativi con Schlein e il Pd. Allo stesso modo, le ferite antiche e recenti inferte da entrambi al partito democratico hanno lasciato scorie tra la sua classe dirigente e i suoi quadri intermedi.

Ma la politica traccia un'altra strada. Un governo come questo, prono di fronte ad un presidente golpista del quale accetta tutte le posizioni e imposizioni fino a scimmiottare il suo motto con quel make the west great again, vertice meloniano di piaggeria, non può che allontanare europeisti e democratici. Il peso della passata reciproca conflittualità, per non dire dell’ostilità di pelle di alcuni verso Conte, frena la ricostituzione di un fronte unito dell’opposizione. Ma questa difficoltà potrebbe essere scavalcata con un colpo d’ala: un comune progetto politico-culturale, coerente ed evocativo.

Il salto di qualità

Le frecciate polemiche scagliate giorno per girono contro il governo lasciano il tempo che trovano se non sono inquadrate in una visione a largo spettro. Il salto di qualità passa per un tavolo di riflessione che abbia la sua ricaduta in progetto diverso di società, che spazi dallo sviluppo economico ai diritti, dalla sicurezza alla giustizia sociale, dal welfare inclusivo al federalismo europeo. Un progetto da indirizzare soprattutto a quella parte dell’ quell’opinione che si è allontanata dalla politica per disistima e sfiducia, e che ha perso speranza in un cambiamento. Eppure, sinistra significa, per quanto in linea di principio, innovazione e progresso.

