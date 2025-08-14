Scartata la prospettiva di colmare il vuoto lasciato da un ipotetico collasso di Forza Italia, Renzi e soprattutto Calenda vanno per la loro strada, isolati e apparentemente senza sbocchi. Il loro ego li trattiene da gesti cooperativi con Schlein e il Pd. Ma la politica traccia un'altra strada. Il salto di qualità passa per un tavolo di riflessione che abbia la sua ricaduta in progetto diverso di società, dallo sviluppo economico ai diritti, dalla sicurezza alla giustizia sociale
Renzi e Calenda, le battute non bastano: è l’ora di un patto con il Pd
14 agosto 2025 • 18:50
Scartata la prospettiva di colmare il vuoto lasciato da un ipotetico collasso di Forza Italia, Renzi e soprattutto Calenda vanno per la loro strada, isolati e apparentemente senza sbocchi. Il loro ego li trattiene da gesti cooperativi con Schlein e il Pd. Ma la politica traccia un'altra strada. Il salto di qualità passa per un tavolo di riflessione che abbia la sua ricaduta in progetto diverso di società, dallo sviluppo economico ai diritti, dalla sicurezza alla giustizia sociale