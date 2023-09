«Il linguista in mezzo alle chiappe?». «Caro linguista del cazzo, con la tua lingua sai cosa puoi fare?????? […] Il libro è solo l[’]inizio, preparatevi femminucce». «Sa cosa penso visto le merde come lei che vivono in Italia? Penso che scrivere un libro non sia la soluzione giusta per sistemare la situazione, ci vuole ben altro». Sono alcuni dei commenti social di reazione ai miei vari interventi sul libro (Il mondo al contrario) di Roberto Vannacci. Alle minacce ho risposto con una querela e ora, insieme all’amico e attivista Antonello Sannino, ho lanciato una petizione indirizzata alla presidente del Consiglio, perché condanni fermamente le idee omofobe, razziste e sessiste contenute nel “saggio” del generale, e allo Stato maggiore dell’Esercito, perché dia seguito all’indagine interna avviata dal ministro della Difesa con l’adozione dei necessari provvedimenti disciplinari nei confronti di un personaggio venuto meno ai suoi doveri istituzionali (Costituzione italiana, art. 54, comma 2).

La dichiarazione di guerra al pensiero unico e al politicamente corretto da parte di Vannacci è un alibi, perché siamo in realtà di fronte a un vile attacco alle donne, ai gay, alle persone di diverse etnie, culture, religioni. «Se questa è l’era dei diritti […] rivendico a gran voce anche il diritto all’odio e al disprezzo e a poterli manifestare liberamente nei toni e nelle maniere dovute», scrive Vannacci (p. 281 sg.) parlando della «casta protetta degli lgbtq+». Un'affermazione terribile, in linea con la rivendicazione di un altro aberrante diritto, quello di una maggioranza legittimata a discriminare, sulla base di una presunta “normalità”, le minoranze “anormali” che le si opporrebbero: «Cari omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione!» (p. 243); «se l’appartamento è privato i proprietari saranno liberi di farne ciò che vogliono e di locarlo a chi intendono loro? [con riferimento alla recente vicenda dei due omosessuali cui si è negato l'affitto di un appartamento a Milano]» (p. 282 sg.).

Un alto ufficiale dell’esercito italiano, per potersi appellare alla libertà d’espressione, sancita dall’art. 21 della nostra Costituzione, deve svestirsi della divisa prima di pensare di poter calpestare impunemente i diritti delle persone, salvaguardati dal nostro stesso testo costituzionale, dall’art. 604 bis e ter del Codice penale, dalla legislazione europea che bilancia quella libertà (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, artt. 10 e 14; Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 21, comma 1) e dall’art. 732, commi 1-3, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare: «Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate. 2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. 3. In particolare […] deve astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro».

Resistenza, la parola giusta non è un’inflaccidita resilienza ma proprio resistenza. Una resistenza civile, ma non disposta a fare sconti a chi diffonde odio e disprezzo in una società tornata nel frattempo, con la riapertura delle scuole, a reclamare, come fosse schizofrenica, il diritto all’inclusione di tanti giovani e giovanissimi fragili e disorientati. La resistenza e l'antifascismo, anziché il non-antifascismo (o, peggio, l'anti-antifascismo) alimentato da una linea di pensiero che ha colpevolmente ridimensionato il fascismo e il suo contrario a corpi estranei al tessuto sociale e antropologico italiano, a un carattere nazionale che si vorrebbe invece rappresentato da una maggioranza moderata e silenziosa la quale, durante la Resistenza (ma anche prima), avrebbe potuto schierarsi e non l'ha fatto.

Fascismo e antifascismo non sono anomalie italiane (lo dimostrano gli estremisti e gli odiatori seriali aizzati da un militare che non aspettava altro), e i morti per mano dei repubblichini non possono avere lo stesso valore dei morti per mano dei partigiani. È giusto imboccare la via del rispetto per il vissuto di tutte le vittime del secondo conflitto mondiale, da qualunque parte si siano trovate a combattere, ma riconoscere l’autenticità di tutte le storie, se ovviamente tale, non può voler dire arrivare a condividerne anche i ricordi.

La condivisione della memoria è cosa assai diversa dalla condivisione della verità storica, e finché esisteranno i Vannacci la memoria “resistenziale” e quella repubblichina è bene che restino rigorosamente separate. Meglio un resistente antifascista di un resiliente non fascista.

Tra i firmatari della petizione su Change.org al 14 settembre:

Massimo Arcangeli, linguista

Antonello Sannino, attivista

Rete #Nobavaglio Liberi di essere

La Voce della Scuola

Consiglio d’amministrazione CLMC (Comunità Laici Missionari Cattolici)

Giovani Democratici Roma, X Municipio

Associazione Nessuno Uguale Diversi (NUDI)

Luigi De Magistris, politico

Monica Cirinnà, politica

Vladimir Luxuria, attivista, opinionista e scrittrice

Tomaso Montanari, rettore

Francesca Pascale, attivista

Filippo La Porta, giornalista e critico letterario

Beatrice Curci, giornalista

Lello Voce, poeta e insegnante

Giuseppe Di Duca, direttore della fondazione UniVerde

Rory Cappelli, giornalista e scrittrice

Valentina Adiutori, vicesindaca di Paliano e delegata regionale del Pd

Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore tv

Giulio Ferroni, professore emerito di Letteratura italiana

Silvano Tagliagambe, professore emerito di Filosofia della Scienza

Susi Ronchi, giornalista

Corrado Zunino, giornalista

Sandro Ruotolo, giornalista e politico

Emanuela Mollica, architetta

Leonardo Marcello Pignataro, traduttore

Mattea Lissia, direttrice artistica del festival Pazza Idea

Gaetano Attilio Nastasi, ingegnere e presidente dell'agenzia CERTING

Maria Lippiello, ricercatrice universitaria e attivista

Piero Bevilacqua, professore emerito di Storia contemporanea

Marina Morbiducci, docente universitaria

Luigi Amodio, docente universitario

Paolo Valerio, docente universitario

Matteo Viale, docente universitario

Cecilia Brighi, segretaria generale di Italia-Birmania Insieme

Rosario Coco, calciatore e attivista

Claudio Finelli, insegnante e operatore culturale

Daniela Lourdes Falanga, attivista

Lea Codognato, imprenditrice

Gianluca Russo, medico

Antonella Palmitesta, psicologa e psicoterapeuta

Gino Troli, presidente del Circolo dei Sambenedettesi e organizzatore di eventi culturali

Marco Zatarra Ottavi, musicista

