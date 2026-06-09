Restituire significato all’antifascismo non è vezzo ma dovere

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I problemi della vulnerabilità della democrazia e dell’educazione antifascista non sono in conflitto con il “ben altro” a cui dovremmo guardare; ne sono parte integrante e dovrebbero entrare a chiare lettere nel programma dell’opposizione

Mentre, come nell’opera teatrale di Ionesco, i rinoceronti scorrazzano sempre più numerosi e spavaldi nelle nostre strade, dissertiamo se siano davvero rinoceronti, se abbiano uno o due corni, se valga la pena perdere tempo a osservarli o addirittura se esistano. Chi si ostina a indicarne la connaturata propensione a rompere argini e calpestare staccionate viene irriso da pensatori e opinionisti seduti d’abitudine nelle piazze mediatiche, pronti a sentenziare che i pericoli per la democrazia son