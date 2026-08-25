Riarmo non fa rima con crescita. L’aritmetica fallace della difesa

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Stando ad un documento dell’European stability mechanism, una maggiore spesa nella difesa porterebbe con sé una potenziale crescita economica, in grado di attivare investimenti, ricerca, innovazione e trasferimenti tecnologici. È un meccanismo possibile. Ma non necessariamente è quello che i dati dimostrano

Il riarmo europeo ha trovato una nuova giustificazione economica: non sarebbe soltanto una spesa necessaria per la sicurezza, ma potrebbe diventare anche un motore di crescita. È questa, in estrema sintesi, la tesi del documento dell’European stability mechanism (Esm), Security at what cost? Defence spending, growth, and the fiscal arithmetic, pubblicato il 17 agosto 2026. L’argomento merita attenzione proprio perché non è banale: se la maggiore spesa militare genera investimenti, innovazione e