Ricomporre i frammenti per battere questa destra

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Più che interrogarsi sull'assenza di Meloni dal monologo di Cortellesi bisognerebbe domandarsi dov'era la destra in tutti quei passaggi. Dov'era il Movimento sociale in questa storia? Da che parte stava il Giorgio Almirante (venerato da Meloni e La Russa) negli anni Sessanta e negli anni Settanta, quando il Parlamento approvava lo Statuto dei lavoratori, gli italiani votavano per difendere la legge sul divorzio, le donne scendevano in piazza per i loro diritti?

Dopo la festa al Quirinale del 2 giugno si è discusso del monologo di Paola Cortellesi sul cammino delle donne negli ottant'anni della Repubblica. La destra si è molto indignata, non è stata mai nominata Giorgia Meloni, la prima donna a guidare il governo, meno attenzione si è prestata alle altre immagini della serata. Scorrevano i volti di Franco Basaglia, Pier Paolo Pasolini, Enrico Berlinguer, le canzoni di De André e di Gaber, le parole di Elsa Morante. Gli angeli del fango di Firenze, le em