Rider e sfruttamento, così la magistratura supplisce all’immobilismo del governo

true false

Consegne «più facili e sicure» grazie a nuove forme di «supporto e protezione». Parola di Tony Xu, il fondatore di DoorDash. Sei mesi fa la sua azienda, quotata in Borsa a Wall Street, ha rilevato la britannica Deliveroo per quasi 4 miliardi di euro e l’imprenditore americano si è affrettato a rassicurare i 120mila riders passati alle sue dipendenze. Le promesse di Xu sono rimaste tali, però, almeno dalle nostre parti, dove mercoledì la filiale italiana di Deliveroo è stata messa sotto controllo