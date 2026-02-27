Commenti

Rider e sfruttamento, così la magistratura supplisce all’immobilismo del governo

27 febbraio 2026 • 07:00

Sui lavoratori delle piattaforme ora anche l’Italia è chiamata ad approvare la direttiva europea varata a ottobre del 2024: si presume la natura subordinata del rapporto di lavoro quando c’è un potere di controllo o di direzione da parte dell’azienda

Consegne «più facili e sicure» grazie a nuove forme di «supporto e protezione». Parola di Tony Xu, il fondatore di DoorDash. Sei mesi fa la sua azienda, quotata in Borsa a Wall Street, ha rilevato la britannica Deliveroo per quasi 4 miliardi di euro e l’imprenditore americano si è affrettato a rassicurare i 120mila riders passati alle sue dipendenze. Le promesse di Xu sono rimaste tali, però, almeno dalle nostre parti, dove mercoledì la filiale italiana di Deliveroo è stata messa sotto controllo

