Rider e sfruttamento, così la magistratura supplisce all’immobilismo del governo

Sui lavoratori delle piattaforme ora anche l’Italia è chiamata ad approvare la direttiva europea varata a ottobre del 2024: si presume la natura subordinata del rapporto di lavoro quando c’è un potere di controllo o di direzione da parte dell’azienda
Consegne «più facili e sicure» grazie a nuove forme di «supporto e protezione». Parola di Tony Xu, il fondatore di DoorDash. Sei mesi fa la sua azienda, quotata in Borsa a Wall Street, ha rilevato la britannica Deliveroo per quasi 4 miliardi di euro e l’imprenditore americano si è affrettato a rassicurare i 120mila riders passati alle sue dipendenze. Le promesse di Xu sono rimaste tali, però, almeno dalle nostre parti, dove mercoledì la filiale italiana di Deliveroo è stata messa sotto controllo