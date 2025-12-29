Un pm con poteri illimitati, la svolta giustizialista dietro la riforma Nordio

true false

Il testo approvato dal governo parte dall’idea di impedire una commistione tra pubblico ministero e magistratura giudicante. Giusto intento. Ma il risultato che essa produce è di dare molta più forza al pubblico ministero, che diventa una carriera separata, con un suo organo di autogoverno che deciderà le nomine, e con un potere enorme. Un grande superpoliziotto