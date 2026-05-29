Tutti bravi a dirsi riformisti, una parola svuotata di significato

Non c’è chi non rivendichi per sé tale qualifica. Naturalmente al prezzo di dissolverne qualsiasi concreto significato. Al solo, modesto scopo di non passare per ottuso cultore dello status quo
La saga dei commenti al test amministrativo ha riattivato le dispute politico-nominalistiche dentro il campo largo. Un celebre detto latino attribuito a Giustiniano e ripreso da Dante recita che le parole seguono le cose, che le prime dovrebbero corrispondere alle seconde. Quando non è così ne escono intaccati i concetti e i ragionamenti. Da gran tempo conduco una mia personale battaglia lessicale e politica per confutare l’uso inflazionato dell’aggettivo riformista. Non da oggi e da parte un p