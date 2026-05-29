Tutti bravi a dirsi riformisti, una parola svuotata di significato

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La saga dei commenti al test amministrativo ha riattivato le dispute politico-nominalistiche dentro il campo largo. Un celebre detto latino attribuito a Giustiniano e ripreso da Dante recita che le parole seguono le cose, che le prime dovrebbero corrispondere alle seconde. Quando non è così ne escono intaccati i concetti e i ragionamenti. Da gran tempo conduco una mia personale ﻿battaglia lessicale e politica per confutare l’uso inflazionato dell’aggettivo riformista. Non da oggi e da parte un p