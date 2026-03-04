Commenti

Il risiko delle bombe volanti nel quadrante Mediterraneo

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva
04 marzo 2026 • 20:58

Il conflitto coinvolge anche la Nato? Non c’è dubbio che il regime di Teheran alle corde stia tentando di puntare sul caos, al tempo stesso è improbabile che gli ayatollah vogliano giocarsi anche uno dei pochi paesi con cui c’è un dialogo aperto, la Turchia. Che punterà ad essere l’unico mediatore credibile quando le armi torneranno a tacere

Il rischio adesso, come non bastassero quelli esistenti, è l’incidente, l’eterogenesi dei fini. Non infrequente in tempo di guerra. Prendete ieri ad esempio. C’è un missile in viaggio dall’Iran verso la Turchia. Viene intercettato e distrutto. Ma immediatamente scatta il what if, cosa sarebbe successo se…E via con le ipotesi più funeste come il coinvolgimento della Nato di cui Ankara fa parte nonostante non disdegni anche altre frequentazioni. È lo stesso governo turco, una volta fatte le opport

Per continuare a leggere questo articolo

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Il suo ultimo libro è Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori)

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE