La risoluzione Onu non chiude le falle del piano per Gaza

Hamas non disarma, Israele non accetterà mai uno Stato palestinese, l'Idf non esce dalla Striscia e non si spende nemmeno mezza parola sulla Cisgiordania. È la conferma che il presidente Usa non ha una vera strategia se non quella dei propri interessi. Una cosa positiva emerge da questo voto: il ritorno delle Nazioni Unite in una grande partita globale