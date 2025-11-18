Commenti

La risoluzione Onu non chiude le falle del piano per Gaza

Guido Rampoldi
18 novembre 2025 • 20:31

Hamas non disarma, Israele non accetterà mai uno Stato palestinese, l'Idf non esce dalla Striscia e non si spende nemmeno mezza parola sulla Cisgiordania. È la conferma che il presidente Usa non ha una vera strategia se non quella dei propri interessi. Una cosa positiva emerge da questo voto: il ritorno delle Nazioni Unite in una grande partita globale

Malgrado Trump la racconti addirittura come la premessa della «pace nel mondo», la risoluzione approvata dal Consiglio di sicurezza Onu non ripara le falle che mettono a rischio il piano per Gaza del presidente americano. Nel respingerla, Hamas ha promesso che a quelle condizioni i suoi miliziani non consegneranno le armi ai soldati della Forza di stabilizzazione prevista dal Piano; e ove quei militari tentassero di disarmarli li tratterebbero da complici di Israele. A sua volta il governo Netan

Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

