La risoluzione Onu non chiude le falle del piano per Gaza

Hamas non disarma, Israele non accetterà mai uno Stato palestinese, l'Idf non esce dalla Striscia e non si spende nemmeno mezza parola sulla Cisgiordania. È la conferma che il presidente Usa non ha una vera strategia se non quella dei propri interessi. Una cosa positiva emerge da questo voto: il ritorno delle Nazioni Unite in una grande partita globale
Malgrado Trump la racconti addirittura come la premessa della «pace nel mondo», la risoluzione approvata dal Consiglio di sicurezza Onu non ripara le falle che mettono a rischio il piano per Gaza del presidente americano. Nel respingerla, Hamas ha promesso che a quelle condizioni i suoi miliziani non consegneranno le armi ai soldati della Forza di stabilizzazione prevista dal Piano; e ove quei militari tentassero di disarmarli li tratterebbero da complici di Israele. A sua volta il governo Netan