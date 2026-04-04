Se non si rispetta il diritto è inutile lodare l’Occidente

In Italia si possono fare diversi casi, dal caso Rogoredo alla famiglia nel Bosco. Ma ancor di più a livello mondiale: il rapimento del presidente venezuelano e l’attacco all’Iran non hanno visto una levata di scudi di quel “civile” Occidente, che tanto si è vantato di basarsi su Stati di diritto
Sono molti i segni di regressione che si mostrano in modo sempre più chiaro in questi tristi giorni. Appare curioso che, mentre da una parte il governo si spertica nell’imporre nei programmi scolastici l’esaltazione dei valori dell’Occidente, con l’altra mano si chiudano gli occhi su quello che forse è il valore a cui, invece sì, si dovrebbe fare appello: il diritto. Diritto che sta alla base di ogni forma di democrazia, che fornisce quelle regole di convivenza fondamentali per convivere pacific