Ritorno nel paese di Brusca. Perché la cittadinanza a Cortese chiude il cerchio

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Sono passati trent’anni e sembrano tre secoli. È come se vivessimo in un altro mondo, dove quello di prima non conta più e non esiste più. Per fortuna però qualcuno conserva ancora la memoria, annoda i fili della storia (perché ormai è storia e non più cronaca) e ci trasporta in una San Giuseppe Jato dove nel 1996 comandava il boss Giovanni Brusca ma, proprio lì, nominano cittadino onorario il poliziotto che l’ha arrestato. Cerimonia in onore del prefetto Renato Cortese, ex questore di Palermo,