Le (gravi) colpe di Roccella e i favori che fa la sinistra

Il discorso della ministra su Auschwitz è l’ennesimo tentativo della destra di riscrivere la storia. Ma ha potuto pronunciare quelle frasi perché la gran parte delle persone non ne percepisce l’estrema gravità. Sono sempre meno quelli che si rendono conto e sanno che la memoria della Shoah è un argine contro la barbarie e contro i fascismi