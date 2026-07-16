Altro che grazia, ai difensori di Roggero serve una legge: la vendetta è sempre legittima

La legittima difesa non è quella inventata nelle comode trincee tv per qualche virgola di share, qualche benefit aziendale, qualche voto in più. Forse allora chi difende il gioielliere alla fine pensa che vendicarsi sia uno Stato di Grazia
Karl Kraus ebbe a scrivere che il comico è solo il tragico visto di spalle. Ma solo perché non conosceva il ministro Carlo Nordio, che interpreta entrambi i ruoli al contempo e sempre a favore di camera. E senato. Tipo ieri, quando in poche ore è stato capace di dimostrare al mondo la sua permeabilità al retequattrismo politico – la grazia per Mario Roggero richiesta a furor di social – e di incassare la garbata, ineluttabile, severissima censura del presidente Sergio Mattarella. L’unico scoglio