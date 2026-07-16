Altro che grazia, ai difensori di Roggero serve una legge: la vendetta è sempre legittima

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Karl Kraus ebbe a scrivere che il comico è solo il tragico visto di spalle. Ma solo perché non conosceva il ministro Carlo Nordio, che interpreta entrambi i ruoli al contempo e sempre a favore di camera. E senato. Tipo ieri, quando in poche ore è stato capace di dimostrare al mondo la sua permeabilità al retequattrismo politico – la grazia per Mario Roggero richiesta a furor di social – e di incassare la garbata, ineluttabile, severissima censura del presidente Sergio Mattarella. L’unico scoglio