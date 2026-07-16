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Altro che grazia, ai difensori di Roggero serve una legge: la vendetta è sempre legittima

Luca Bottura
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16 luglio 2026 • 21:16

La legittima difesa non è quella inventata nelle comode trincee tv per qualche virgola di share, qualche benefit aziendale, qualche voto in più. Forse allora chi difende il gioielliere alla fine pensa che vendicarsi sia uno Stato di Grazia

Karl Kraus ebbe a scrivere che il comico è solo il tragico visto di spalle. Ma solo perché non conosceva il ministro Carlo Nordio, che interpreta entrambi i ruoli al contempo e sempre a favore di camera. E senato. Tipo ieri, quando in poche ore è stato capace di dimostrare al mondo la sua permeabilità al retequattrismo politico – la grazia per Mario Roggero richiesta a furor di social – e di incassare la garbata, ineluttabile, severissima censura del presidente Sergio Mattarella. L’unico scoglio

Luca Bottura
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Luca Bottura, bolognese, classe 1967. Già “altro direttore” del settimanale Cuore e di inserti satirici per i cosiddetti giornaloni, scrive seriamente di sciocchezze e ironicamente di temi serissimi. Per Rai 3 ha creato, insieme a Geppi Cucciari, i programmi Chesucc3de? e Splendida Cornice. Ha pubblicato Manifesto del partito impopolare (Einaudi), Buonisti un cazzo (Feltrinelli), Meno male che Silvio c’era (Baldini + Castoldi). Ama molto la radio, ascoltata e fatta.

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