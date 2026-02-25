l’analisi

Rogoredo, l’assuefazione securitaria rende fragile la democrazia

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista
25 febbraio 2026 • 20:13

Negli ultimi anni il Governo ha scelto di intervenire normativamente sull’onda emotiva di fatti di cronaca, alimentando la sensazione di un’emergenza permanente che rende necessarie sempre nuove strette. È in questo slittamento che si insinua il rischio democratico: non è tanto il singolo decreto, quanto l’abitudine collettiva ad accettare le graduali restrizioni di libertà costituzionali

Tanto era urgente il decreto Sicurezza - e necessario, per fermare i facinorosi alle manifestazioni, aggravare pene ed evitare agli agenti “l’onta” del registro degli indagati - che sono servite quasi tre settimane perché fosse pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Problemi di coperture finanziarie, si è detto, anche se a un certo punto è sembrato che a pesare fossero più alcuni dubbi di costituzionalità, come si era lasciato sfuggire un esponente della maggioranza, poi indotto a ritrattare. Ora che

Per continuare a leggere questo articolo

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE