I Me Contro Te e il royal wedding di YouTube: l’ultima (forse) frontiera per monetizzare

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Per il matrimonio di Sofia Scalia e Luigi Calagna, migliaia di minorenni si sono fatti comprare dai genitori un biglietto da 250 euro; un’idea particolare di bustarella. E pensare che, non molto tempo fa, si individuava nella vittoria di “Per sempre sì” a Sanremo un pericoloso segnale di regresso culturale

Se, come vuole il detto, «del morto e della sposa si parla per tre giorni», siamo giusto in tempo. Settantadue due ore ci separano dal pomeriggio di sabato 5 settembre, data schiacciata a mo’ di sandwich tra le celebrazioni meloniane e i festeggiamenti della Land dove tutto è möglich. Stavolta non è di un morto che stiamo parlando ma di due sposi. Sai che notizia, un matrimonio a fine estate, come se non ci fossero già state abbastanza masserie e giarrettiere in questa torrida stagione. Vero, ma