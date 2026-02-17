Rubio e tutti i paradossi del “Maga-atlantismo”

true false

Come ogni dogma, anche quello sovranista e Mag-atlantista rivela però ipocrisie e standard duali, che la patina di un radicale comune denominatore ideologico può dissimulare, ma non rimuovere

I toni pacati e concilianti del discorso di Marco Rubio a Monaco ne hanno in larga misura occultato la radicalità politica e ideologica. E la sua piena coerenza con il più generale atteggiamento degli Usa verso l’Europa e la Nato, espresso in tanti altri passaggi, dall’intervento di Vance nella stessa sede un anno fa sino alla dottrina di sicurezza nazionale di novembre. Un approccio che in una certa misura ambisce a estendere alla sfera euro-americana logiche e categorie del nazionalismo essenz