Commenti

Russia-Ucraina, se la pace è ingiusta la guerra sarà infinita

Guido Rampoldi
21 novembre 2025 • 20:18

Certo, Putin non è il Terzo Reich, ma si dovrà ammettere che il piano russo-americano per porre fine alla guerra ripristina dopo quasi un secolo la legalità di Monaco: il più forte è autorizzato a divorare il più debole, se non per intero almeno in parte. Per il resto, il progetto recupera un vecchio arnese della diplomazia “realista”: la divisione di un territorio secondo pretese identità etniche

Il 30 settembre 1938, tornando dalla Conferenza di Monaco, Edouard Daladier trovò ad attenderlo una grande folla nell’aeroporto parigino di Le Bourget. Il primo ministro francese aveva appena firmato il trattato che di fatto cedeva i Sudeti alla Germania nazista, non ne era affatto fiero e temeva di dover affrontare contestatori inferociti. Invece erano pacifisti, festanti perché la resa a Hitler aveva scongiurato la guerra. Daladier salutò amabilmente la moltitudine osannante con larghi cenni d

Per continuare a leggere questo articolo

Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE