Washington e Mosca hanno discusso a lungo in questi mesi prima del summit di Anchorage e – cosa più importante - continuano a farlo. Il problema è che un’intesa, per essere completa, deve essere su “tutto”: ossia deve andare oltre la stessa Ucraina. Come dicono alcuni, in questa situazione la vera mancanza è quella di un mediatore credibile senza interessi propri
Le trattative “segrete” tra russi e americani. All’ombra del vertice di Alaska
28 agosto 2025 • 20:10
