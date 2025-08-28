Washington e Mosca hanno discusso a lungo in questi mesi prima del summit di Anchorage e – cosa più importante - continuano a farlo. Il problema è che un’intesa, per essere completa, deve essere su “tutto”: ossia deve andare oltre la stessa Ucraina. Come dicono alcuni, in questa situazione la vera mancanza è quella di un mediatore credibile senza interessi propri

Sta tramontando il pallido sole di Anchorage? Si dice che la pace tanto attesa forse non verrà. Ovviamente i protagonisti si accusano reciprocamente: è tutta colpa dei russi che non vogliono negoziare, diciamo in Europa; è tutta colpa degli europei che frappongono ostacoli al tentativo di Donald Trump, rispondono a Mosca. Gli americani sono a disagio: il loro presidente ha fatto un tentativo importante (anche se c’è chi lo taccia di eccessiva deferenza nei confronti di Vladimir Putin), che pare arenato. Per lui sarebbe uno smacco insopportabile.

Tuttavia potremmo trovarci davanti ad una strategia negoziale: dichiarazioni a getto continuo come ballon d’essai per vedere come reagisce l’altra parte. Ci sono tre aspetti da tenere a mente: una trattativa seria non si fa in pubblico ma riservatamente; non si inizia a negoziare dal vertice; al tavolo devono esserci tutte parti, in questo caso anche gli ucraini. Inoltre, un vero negoziato non segue mai i tempi o le modalità dei media. Ad Anchorage c’è stata un’apparente inversione: prima i leader e poi (forse) il resto.

Ma può essere un abbaglio: in realtà russi e americani hanno discusso a lungo in questi mesi prima del vertice e – cosa più importante - continuano a farlo. Di conseguenza non parlano solo di guerra in Ucraina, relegata ad argomento “minore” (o solo inziale), per quanto ciò possa sembrare assurdo agli europei e agli ucraini in particolare.

Per Putin la guerra può continuare perché è in vantaggio tattico sul terreno, anche se preferirebbe vederne la fine ma alle sue condizioni. Per Trump si tratta di una «guerra di Biden» che «non avrebbe mai avuto inizio se fossi stato presidente», come ha più volte ripetuto. Se teniamo conto delle dichiarazioni pubbliche scorgiamo le posizioni di partenza: i russi vogliono trattare sui territori per ottenere il via libera alle annessioni a cui puntano. Gli ucraini al contrario vogliono discutere prima di garanzie, cioè di chi difenderà il loro paese, delle presenze militari sul terreno, della Nato (o articolo 5) e dell’adesione all’Ue.

Sono posizioni solo apparentemente inconciliabili: è evidente che occorrerà parlare di entrambi gli aspetti. Da un certo punto di vista iniziare da una o dall’altra posizione non fa differenza: se accordo ci sarà dovrà riguardare tutto. In altre parole: non c’è accordo finché non c’è accordo “su tutto”. Ecco perché – al netto di ciò che dicono i commentatori (autorizzati o mediatici) in Russia o in Occidente - può essere che il sole di Anchorage debba ancora sorgere. Dare già per fallite trattative non ancora iniziate (o non ancora entrate nel vivo) non pare sensato: i contendenti si stanno affrontando come due pugili alla pesa.

È vero che la Russia non ha fretta perché la situazione militare la favorisce. Inoltre la sua arte diplomatica è ben nota e gioca sui tempi lunghi. Dal canto suo l’Europa è agitata perché incerta delle proprie posizioni e di quella americana. Vorrebbe la tregua anche per parare il colpo del parziale disinvestimento Usa: l’Europa ha bisogno di tempo per ridisegnare l’architettura di sicurezza nel continente ora che Trump si è dimostrato meno interessato. Chi ha davvero fretta sono gli ucraini, stretti tra la lenta avanzata russa, il pesante contributo di sangue e il disimpegno americano. La posizione ucraina si sta logorando mentre i russi appaiono più resilienti di quanto immaginato.

Come dicono alcuni, in questa situazione la vera mancanza è quella di un mediatore credibile che possa fare la spola e mantenere vivi i contatti nel mentre studia quali possano essere vie di uscita anche parziali. L’Europa è totalmente schierata; gli Usa ondeggiano ma sono in ogni caso coinvolti, quindi non fruibili. C’è la Turchia ma sembra troppo isolata. La Cina non pare disposta. Qualcuno ha parlato del Vaticano, ma in quanto tale per Mosca non è ipotizzabile. Forse è tempo che si pensi non a paesi ma a personalità autorevoli e indipendenti, accettabili per le due parti.

Il lavoro del cardinal Matteo Zuppi per il ritorno dei minori ucraini alle loro famiglie è un esempio in tal senso: ci vuole una mediazione senza agenda propria, senza interessi da difendere se non la pace e la vita delle vittime. Abbiamo avuto esempi di questo in Italia. L’essenziale è che qualcuno prenda su di sé la speranza e l’onere di una lunga e faticosa trattativa.

