Rutte, se una gaffe diplomatica rivela la fragilità degli Alleati

true false

Immaginare che le esternazioni del capo della Nato sull’uso delle basi americane in Italia sia stata concepita o istigata dalla Casa Bianca rivela più che altro la tensione che regna nel governo italiano sui rapporti con Washington e sull’intera gestione del conflitto con Teheran

Donald Trump è notoriamente vendicativo, tanto verso i nemici quanto verso gli amici che lo hanno contrariato. Ma forse immaginare che l’apparente gaffe diplomatica di Mark Rutte sull’uso delle basi americane in Italia durante la guerra contro l’Iran sia stata concepita o istigata dalla Casa Bianca rivela più che altro la tensione che regna nel governo italiano sui rapporti con Washington e sull’intera gestione del conflitto con Teheran. I fatti, innanzitutto: in un’intervista con la rete Fox Ne