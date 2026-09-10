Salari, lavoro e territori, l’Ia sta aumentando le disuguaglianze

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L’Intelligenza artificiale sa aumentando le disuguaglianze: quelle funzionali, fra redditi da capitale e redditi da lavoro; quelle salariali, fra lavoratori altamente qualificati e lavoratori poco qualificati; e quelle territoriali, fra aree geografiche. Inoltre gli effetti dell’Ia sulla produttività aggregata per ora sono modesti. Tutti meccanismi interconnessi

Data l’evidenza di cui disponiamo, ci sono buone ragioni per ritenere che l’Intelligenza artificiale stia aumentando le disuguaglianze: quelle funzionali, fra redditi da capitale e redditi da lavoro; quelle salariali, fra lavoratori altamente qualificati e lavoratori poco qualificati; e quelle territoriali, fra aree geografiche. A questo si aggiunge un dato apparentemente paradossale: per ora, gli effetti dell’Intelligenza artificiale sulla produttività aggregata sono modesti. Questi meccanismi