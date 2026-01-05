Perché il salario minimo sarebbe un vantaggio per la nostra economia

true false

L’aumento dei salari accresce la domanda interna, dal momento che tiene elevati i consumi. Questo nesso è rilevante nel caso italiano, perché i percettori di redditi bassi sono quelli che esprimono, di norma, la più alta propensione al consumo. Inoltre, ha segno positivo sulla produttività del lavoro

Come è noto, la Direttiva Ue 2022/2041 del Consiglio e del Parlamento europeo del 19 ottobre 2022 raccomanda l’introduzione del salario minimo nei paesi membri, nella misura pari al 60 per cento del salario lordo mediano e del 50 per cento del salario minimo, al fine di contrastare la diffusione del lavoro povero. Si raccomanda anche di estendere la contrattazione collettiva ad almeno il 70 per cento dei contratti di lavoro in essere. È altresì noto che il governo Meloni ha assunto una posizione