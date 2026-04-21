Nel paese delle meraviglie

Iniziato il Salone del mobile a Milano, ma l’immobile chi ce lo mette?

Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri
21 aprile 2026 • 18:43

Se oltre a pensare a come riempire la casa ci fosse anche un piano per potersela permettere, una casa, non sarebbe così male. Il Salone dell’Immobile, magari il prossimo sindaco potrebbe pensarci

La fine di aprile a Milano vuol dire due cose: l’esplosione del polline per le strade, il Salone del Mobile. E se per ambrosia e graminacee esistono varie soluzioni, dagli antistaminici alle mascherine, per la settimana dedicata al design e la relativa orda di avventori appassionati di pomelli, battiscopa e abat-jour non resta che accettare passivamente il destino di una città in cui il tempo è scandito dall’implacabile susseguirsi di week. Facezie a parte, è noto che la Design Week sia uno di q

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Alice Valeria Oliveri
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