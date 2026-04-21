Iniziato il Salone del mobile a Milano, ma l’immobile chi ce lo mette?

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La fine di aprile a Milano vuol dire due cose: l’esplosione del polline per le strade, il Salone del Mobile. E se per ambrosia e graminacee esistono varie soluzioni, dagli antistaminici alle mascherine, per la settimana dedicata al design e la relativa orda di avventori appassionati di pomelli, battiscopa e abat-jour non resta che accettare passivamente il destino di una città in cui il tempo è scandito dall’implacabile susseguirsi di week. Facezie a parte, è noto che la Design Week sia uno di q