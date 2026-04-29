nel paese delle meraviglie

Dalla Padania al bosco new age: la crisi d’identità di Salvini

Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri
29 aprile 2026 • 18:42

Dopo aver platealmente inveito contro gli stranieri in Italia e contro le politiche green dell’Europa, il ministro dei Trasporti incontra una famiglia di stranieri in Italia che ha fatto del green la sua cifra esistenziale e morale

Un aeroporto dedicato a Berlusconi, una foto in Vespa per gli ottant’anni del mezzo, Audrey Hepburn in Vacanze padane. Nonostante i sorrisi e gli abbracci in favore di post, non deve essere un momento facile per Matteo Salvini. Non deve essere semplice, infatti, tenere insieme i pezzi della sua identità, attualmente scissa peggio che in una commedia pirandelliana, tra il complicato addio bossiano, il divorzio vannacciano, la caduta orbaniana, il disastroso crollo del gradimento trumpiano, il blo

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Alice Valeria Oliveri
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