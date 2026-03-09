Salvini in missione nel bosco: è il sincretismo hippy-Pontida

Non c’è bisogno di chiedersi come sarebbero andate le cose se i due genitori avessero parlato un’altra lingua rispetto all’inglese. Né tanto meno di domandarsi a fino a che punto un fatto di cronaca possa essere distorto, retequattrizzato e strumentalizzato dallo stesso governo del Decreto Caivano
È partita il 9 marzo la catena di scioperi che ci accompagnerà fino all’inizio della primavera, tra scuola, servizi pubblici e trasporti. Tempismo perfetto per il ministro di questi ultimi, il quale annuncia che è arrivato il momento di andare lui stesso, boots on the ground, sul suolo abruzzese. Comincia la missione Salvini nel bosco. «Non da vice presidente del Consiglio, non da ministro (complemento di specificazione omesso, nda), ma da papà, da Matteo» dice, sguardo in camera, vocabolario mi