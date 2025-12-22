Salvini non è un demagogo, ma l’ultimo dei sofisti

Il vicepremier traccia un collegamento tra la vicenda dei bambini del bosco con lo sgombero di Askatasuna. Quelle che potrebbero sembrare provocazioni sconclusionate, in realtà, sono raffinate tecniche di ragionamento che risalgono alla culla della nostra cultura, l’antica Grecia. Aristotele lo chiamava “sillogismo eristico”
Siamo a un passo dalle feste e non c’è momento migliore per dare sfogo alle banalità più gettonate legate a questo magico periodo dell’anno. Dal «siamo tutti più buoni» al possibilismo di «a Natale puoi», è la settimana in cui fingere armonia familiare, solidarietà, buon senso e cristianità intensiva. Se c’è un uomo che della demagogia in formato panettone ha fatto un’arte, quello è Matteo Salvini. La sparata populista natalizia, ormai consuetudine al pari di Una poltrona per due, è arrivata n