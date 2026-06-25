Leader sulle montagne russe, Vannacci non è una novità

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La scena politica italiana degli ultimi 20 anni è stata un continuo maremoto, facendo registrate ad ogni elezione un’incredibile rivoluzione nelle scelte degli italiani che si sono spostati in massa a favore di colui che si presentava in nome del cambiamento con toni più o meno radicali e antipolitici

È recente la notizia che Futuro Nazionale avrebbe superato La Lega con il 5.9 per cento contro il 5.8 per cento. Che tenendo per buono il numero di votanti alle elezioni del 2022 in significherebbe 1 milione e 700 mila voti. A prescindere dall’irrilevanza di uno 0,1 per cento in un sondaggio che a seconda dell’entità del partito è soggetto a una incertezza statistica oscillante intorno al più o meno 1,5 per cento, la notizia è politicamente e giornalisticamente rimarchevole, ma a ben vedere non