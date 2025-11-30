diario europeo

Sanità, ambiente e stabilità globale. Cercasi nuovi sistemi di governance

Il commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra, alla Cop3 di Belém (foto Epa)
Il commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra, alla Cop3 di Belém (foto Epa)
Francesco Saracenoeconomista
30 novembre 2025 • 07:00

Con il benvenuto riequilibrarsi dei rapporti di forza tra il nord globale e il sud globale rischiano di farne le spese beni pubblici globali come l’ambiente, la gestione delle migrazioni, l’equità del sistema di tassazione internazionale. Occorrono nuove modalità di governance e finanziamento di questi beni

Il fallimento della Cop30 di Belém, la settimana scorsa, è l’ennesima conferma della difficoltà della comunità internazionale di cooperare per raggiungere obiettivi comuni. Mitigare il cambiamento climatico è un tipico caso di bene pubblico globale, un bene di cui i mercati non producono la quantità socialmente efficiente perché la non escludibilità (tutti possono approfittare della luce di un lampione, una volta che è stato installato) non consente di far pagare gli utilizzatori e di ottenere p

Per continuare a leggere questo articolo

Francesco Saracenoeconomista

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE