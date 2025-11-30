Sanità, ambiente e stabilità globale. Cercasi nuovi sistemi di governance

true false

Con il benvenuto riequilibrarsi dei rapporti di forza tra il nord globale e il sud globale rischiano di farne le spese beni pubblici globali come l’ambiente, la gestione delle migrazioni, l’equità del sistema di tassazione internazionale. Occorrono nuove modalità di governance e finanziamento di questi beni

Il fallimento della Cop30 di Belém, la settimana scorsa, è l’ennesima conferma della difficoltà della comunità internazionale di cooperare per raggiungere obiettivi comuni. Mitigare il cambiamento climatico è un tipico caso di bene pubblico globale, un bene di cui i mercati non producono la quantità socialmente efficiente perché la non escludibilità (tutti possono approfittare della luce di un lampione, una volta che è stato installato) non consente di far pagare gli utilizzatori e di ottenere p