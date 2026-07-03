Mentre il governo rivendica i risultati di quasi quattro anni di legislatura, il procuratore generale della Corte dei conti, Pio Silvestri, mostra una realtà un po’ diversa. La sua requisitoria, resa il 24 giugno scorso in occasione del giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato 2025, pur dando conto del miglioramento di alcuni saldi di finanza pubblica, rileva criticità che riguardano la vita delle persone. Sanità e scuola sono tra gli ambiti in cui la distanza tra norme appr
Sanità e scuola, la Corte dei conti svela le bugie del governo
03 luglio 2026 • 20:46