Commenti

Sanità e scuola, la Corte dei conti svela le bugie del governo

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista
Segui Domani su Google
03 luglio 2026 • 20:46

Mentre il governo rivendica i risultati di quasi quattro anni di legislatura, il procuratore generale della Corte dei conti, Pio Silvestri, mostra una realtà un po’ diversa. La sua requisitoria, resa il 24 giugno scorso in occasione del giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato 2025, pur dando conto del miglioramento di alcuni saldi di finanza pubblica, rileva criticità che riguardano la vita delle persone. Sanità e scuola sono tra gli ambiti in cui la distanza tra norme appr

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE