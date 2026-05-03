Schlein e Meloni contro i “pareggisti”, la sfida per il futuro del Paese

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Il sistema politico oggi è percorso da due tensioni: quella centripeta di chi spera in un pareggio alle prossime elezioni, prevalente nelle istituzioni non elettive e nell’establishment, e quella bipolare delle principali leadership, allo stato attuale più riconoscibile dalla maggioranza degli elettori

Il governo Meloni è finito. Non perché si concluderà prima la legislatura, ma perché lo spirito, la missione, l'unità stessa del governo appaiono ormai compromessi. Dopo la bocciatura del referendum sulla riforma della giustizia, l’esecutivo procede in ordine sparso. Le epurazioni a seguito della sconfitta elettorale non hanno risolto i problemi del centrodestra: dall'incapacità della destra di occuparsi di cultura senza cadere in lotte intestine alle dichiarazioni euroscettiche di Matteo Salvin