La sinistra e la sfida all’estrema destra

Schlein, serve un orizzonte. Ora, perché domani è tardi

Rino Formica
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09 giugno 2026 • 20:52Aggiornato, 09 giugno 2026 • 20:53

Un grande partito deve fare le scelte per le elezioni oggi e non domani. Se aspetta domani rischia di avere già perso. Temporeggiare, con un atteggiamento quotidiano pur guerriero, serve solo a riempire le pagine della cronaca

La vita interna dei partiti non appartiene solo ai partiti ma, per i riflessi che ha, alla vita della società. Per questo le forze politiche devono avere il coraggio di mettere in chiaro il dibattito interno perché la partecipazione dei propri elettori non si risolva in un invito a un banchetto di pettegolezzi. Deve essere partecipazione consapevole a una riflessione di una forza, se questa ha l’ambizione di essere guida al cambiamento. Poi c’è la politica quotidiana. Sia la destra, che momentan

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Rino Formica
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Politico. Fu varie volte ministro, spesso a capo di dicasteri importanti. Fu un membro di rilievo del Partito socialista italiano durante la segreteria di Bettino Craxi.

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