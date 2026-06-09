Schlein, serve un orizzonte. Ora, perché domani è tardi

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La vita interna dei partiti non appartiene solo ai partiti ma, per i riflessi che ha, alla vita della società. Per questo le forze politiche devono avere il coraggio di mettere in chiaro il dibattito interno perché la partecipazione dei propri elettori non si risolva in un invito a un banchetto di pettegolezzi. Deve essere partecipazione consapevole a una riflessione di una forza, se questa ha l’ambizione di essere guida al cambiamento. Poi c’è la politica quotidiana. Sia la destra, che momentan