il nuovo anno scolastico è cominciato

La “rivoluzione culturale” di Valditara: una scuola a immagine del governo

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista
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11 settembre 2026 • 18:45

Valditara annuncia una scuola «rivoluzionaria». Le nuove Indicazioni nazionali imprimono alla scuola un preciso orientamento culturale, che rischia di entrare in conflitto la libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione

Mentre milioni di studenti tornano nelle aule, il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, annuncia un anno scolastico «rivoluzionario». Prima di capire in che cosa dovrebbe consistere la rivoluzione evocata dal ministro, però, conviene guardare alla scuola che c’è attraverso i risultati degli studenti in termini di apprendimento. Il Rapporto Invalsi 2026 segnala nella primaria un arretramento soprattutto in matematica, dove più di un bambino su tre non raggiunge il livello di base, mentre

Vitalba Azzollini
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Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

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