“cercare oltre”

Se i barbari siamo noi: la guerra civile delle democrazie

Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo
03 maggio 2026 • 18:19

Se osserviamo con lucidità ciò che sta avvenendo, ci accorgiamo che le democrazie non sono minacciate dal di fuori, ma dal di dentro. Non stanno esplodendo, ma stanno implodendo. Nessun barbaro che ci assedia dal di fuori. Per questo è necessario salvare le democrazie da se stesse, prima che sia troppo tardi

In queste settimane – nascoste in un mondo che va a fuoco – mi hanno colpito tre piccole notizie. La prima viene dagli Stati Uniti. La Corte suprema ha riscritto i collegi elettorali della Louisiana, abolendo le garanzie antidiscriminatorie. La questione è semplice: i confini dei collegi elettorali possono essere fissati per rappresentare la demografia di un territorio, oppure possono essere fissati esattamente per non farlo. Resta la democrazia formale, viene rimosso il principio rappresentativ

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Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo

Insegna Filosofia teoretica presso l'Università di Macerata. È stato presidente nazionale di Libertà e Giustizia.

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