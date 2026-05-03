Se i barbari siamo noi: la guerra civile delle democrazie

Se osserviamo con lucidità ciò che sta avvenendo, ci accorgiamo che le democrazie non sono minacciate dal di fuori, ma dal di dentro. Non stanno esplodendo, ma stanno implodendo. Nessun barbaro che ci assedia dal di fuori. Per questo è necessario salvare le democrazie da se stesse, prima che sia troppo tardi
In queste settimane – nascoste in un mondo che va a fuoco – mi hanno colpito tre piccole notizie. La prima viene dagli Stati Uniti. La Corte suprema ha riscritto i collegi elettorali della Louisiana, abolendo le garanzie antidiscriminatorie. La questione è semplice: i confini dei collegi elettorali possono essere fissati per rappresentare la demografia di un territorio, oppure possono essere fissati esattamente per non farlo. Resta la democrazia formale, viene rimosso il principio rappresentativ