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Se i partiti non capiscono che serve più Europa

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
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15 settembre 2026 • 20:59

Fintantoché le élite politiche italiane, a cominciare dai governanti di oggi e di domani e dai loro acidi oppositori, non si renderanno conto che il loro paese può prosperare e contare esclusivamente se contribuisce, in maniera preparata e incisiva, all’Unione europea e alle sue politiche, giocheremo solo di rimessa e l’Italia sarà zavorra

Quella bandiera blu con le stelle oro dell’Unione europea sulla bara di Emma Bonino era un molto appropriato, opportuno e doveroso omaggio all’impegno europeista della grande leader radicale. Appare quasi incredibile pensare a quanto fatto da Bonino nei cinque lontani anni (1994-1999) in cui ha svolto in maniera severa, coerente e innovativa il compito di Commissaria europea. Troppo facile affermare che aveva una visione. Piuttosto, perseguiva una agenda voluminosa centrata sui diritti civili e

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino

Professore emerito di Scienza politica all'Università di Bologna, dal 2005 è socio dell'Accademia dei Lincei. Per saperne di più su di lui e sulla "sua" scienza politica, consiglia lietamente Tra scienza e politica. Una autobiografia (Utet 2022)

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