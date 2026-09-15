Se i partiti non capiscono che serve più Europa

Fintantoché le élite politiche italiane, a cominciare dai governanti di oggi e di domani e dai loro acidi oppositori, non si renderanno conto che il loro paese può prosperare e contare esclusivamente se contribuisce, in maniera preparata e incisiva, all’Unione europea e alle sue politiche, giocheremo solo di rimessa e l’Italia sarà zavorra
Quella bandiera blu con le stelle oro dell’Unione europea sulla bara di Emma Bonino era un molto appropriato, opportuno e doveroso omaggio all’impegno europeista della grande leader radicale. Appare quasi incredibile pensare a quanto fatto da Bonino nei cinque lontani anni (1994-1999) in cui ha svolto in maniera severa, coerente e innovativa il compito di Commissaria europea. Troppo facile affermare che aveva una visione. Piuttosto, perseguiva una agenda voluminosa centrata sui diritti civili e