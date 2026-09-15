Se i partiti non capiscono che serve più Europa

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Fintantoché le élite politiche italiane, a cominciare dai governanti di oggi e di domani e dai loro acidi oppositori, non si renderanno conto che il loro paese può prosperare e contare esclusivamente se contribuisce, in maniera preparata e incisiva, all’Unione europea e alle sue politiche, giocheremo solo di rimessa e l’Italia sarà zavorra