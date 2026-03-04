Commenti

Se la casta iraniana sceglie Khamenei jr per sopravvivere

Renzo Guolo
Renzo Guolosociologo
04 marzo 2026 • 20:25

La guerra ha cambiato tutto, vanificato strategie, spezzato trame: è sotto questa luce che emerge il nome del figlio della Guida suprema uccisa nei raid. L’unica cosa certa è che in nome dell’antiamericanismo, dell’antisionismo, dell’antimperialismo e dell’antisunnismo che l’Iran è pronto a tornare al ruolo di “Grande Destabilizzatore”

C’è ancora incertezza sul successore di Alì Khamenei. Il prescelto potrebbe essere Mojtaba, il figlio della defunta Guida, uccisa dagli israeliani nel primo giorno di “guerra preventiva”, ma non vi è ancora conferma ufficiale. Comprensibile: problemi logistici e di sicurezza, oltre che la necessità di rispettare le procedure, non lo consentono. Anche se il regime ha fretta. L’obbiettivo di Netanyahu, prima ancora che di Trump, è provocarne il collasso mediante l’impatto militare e la decapitazio

Renzo Guolosociologo

Professore ordinario, è docente di Sociologia dell’islam e Sociologia delle religioni all’Università di Padova. Tra i suoi interessi di ricerca: i rapporti tra religione e politica, i fondamentalismi contemporanei, l’Islam italiano ed europeo, la geopolitica del mondo islamico, i conflitti nelle società multiculturali

