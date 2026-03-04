Se la casta iraniana sceglie Khamenei jr per sopravvivere

true false

La guerra ha cambiato tutto, vanificato strategie, spezzato trame: è sotto questa luce che emerge il nome del figlio della Guida suprema uccisa nei raid. L’unica cosa certa è che in nome dell’antiamericanismo, dell’antisionismo, dell’antimperialismo e dell’antisunnismo che l’Iran è pronto a tornare al ruolo di “Grande Destabilizzatore”