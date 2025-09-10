Il terremoto che si sta consumando a Parigi lascia Roma sola davanti alla responsabilità di prendere iniziativa sul futuro europeo. Facciamolo con il metodo del negoziato, facciamolo con uno stile diverso: senza condannare definitivamente nessuno, all’insegna di una ragionevole ricerca delle possibili exit strategies, riprendendo il dialogo diplomatico senza le posture da opposte tifoserie
Se la crisi di Macron costringe Meloni alla leadership in Ue
10 settembre 2025 • 20:53
