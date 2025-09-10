Tocca all’Italia. La crisi politica francese lascia Roma sola davanti alla responsabilità di prendere iniziativa sul futuro europeo. Questa volta non è possibile sottrarsi: la crisi francese ci spinge in prima linea. Fino ad oggi l’Italia funzionava col metodo del catenaccio e in difesa, una tattica molto collaudata. Poche e chiare regole dirigevano il nostro approccio europeo e globale: mai gettarsi a capofitto in avventurismi vacui; mai prendere iniziative senza aver prima soppesato bene i pro e i contro; cautela su ogni dossier internazionale; alleanza stabile con Washington e integrazione nella Ue.

Per decenni abbiamo guardato con condiscendenza le innumerevoli iniziative francesi (sempre pronti a proporre), quelle del motore franco-tedesco e le rare franco- britanniche. Unica nostra preoccupazione: stare dentro i formati che contano, grazie all’oculatezza della nostra diplomazia che spesso ha rammentato ai politici che è sempre bene essere nei club dove si prendono le decisioni.

Ma ora, forse per la prima volta nella storia del processo di integrazione europeo, tutto è cambiato: la Francia è in stallo e lo rimarrà fino al 2027, in Germania il governo Merz non brilla, incalzato dai post-nazisti della AfD; in Spagna Sanchez resiste per un solo voto. Ci si può forse rivolgere al cosiddetto NB8 (Polonia, Nordici e Baltici) per far ripartire l’Europa? No di certo, e poi già sappiamo qual è l’unica loro giusta preoccupazione: proteggersi da Mosca. La Gran Bretagna non è del tutto inclusa perché fuori dall’Ue e comunque anche il gabinetto Starmer non gode di ottima salute.

Resta l’Italia. Potremmo far finta di niente e vivacchiare come spesso si è fatto, ma non è auspicabile nel caos di oggi. L’Europa si confronta con la guerra in Ucraina e la crisi di Gaza; con l’instabilità mediterranea e le azioni turche; con un futuro energetico incerto; con l’ascesa dell’Asia attorno a Pechino; con la guerra commerciale con gli Usa; con il rischio di proliferazione nucleare; con un’Africa più assertiva ma anche più caotica, con la crisi delle democrazie e così via. Finché altri prendevano iniziative, potevamo giocare di rimessa: i “volenterosi” proposti da Parigi ad esempio, il riarmo tedesco e le sue conseguenze tecnologiche, i tentativi di pace di Donald Trump, forse un po’ scenici ma comunque unici. Tutte iniziative che potevamo permetterci di soppesare, criticare, decidere se stare dentro o fuori, se accettare o respingere …o rimanere a metà….

Ora non possiamo più: il nostro è il governo più stabile dell’Unione europea e dobbiamo prenderci la responsabilità di dire come si va avanti. Non dobbiamo certo farlo come lo farebbero altri. Facciamolo all’italiana: senza arroganza né supponenza. La situazione è molto difficile e non esiste bacchetta magica. Facciamolo con il metodo del negoziato: siamo specialisti in questo, la diplomazia è di casa in Italia. Facciamolo con uno stile diverso: cioè senza condannare definitivamente nessuno. Lasciamo a ciascuno la responsabilità che si è preso senza gravare oltremodo con epiteti, insulti o insolenze di vario tipo.

Ad esempio, non c’è bisogno di aggiungere nulla sulla scelta russa di aggredire e invadere la Ucraina: è stato detto già tutto e soprattutto l’azione si commenta da sé. Allo stesso modo è inutile perdere tempo sull’aggettivo o sostantivo da usare per commentare il massacro di Gaza: le decisioni del governo Netanyahu si commentano da sé.

Ciò che serve è ciò che finora è mancato: una ragionevole ricerca di possibili exit strategies per uscire da tali drammi, così come dalle guerre africane (Sudan più micidiale di Gaza; Kivu, Corno e così via). Il nostro governo dovrebbe prendersi la responsabilità di compiere tale ricerca per preservare ciò che resta della coabitazione multilaterale e della convivenza internazionale. Se la nostra società civile e il parlamento denunciano, si sdegnano e protestano non fanno che il loro mestiere. Ma il nostro governo può fare ciò che manca: riprendere il dialogo diplomatico con audacia, abbandonando le posture da tifoserie e il rimpallo macabro dei torti e delle vittime usato da altri finora. È il nostro momento: facciamolo con il nostro stile.

