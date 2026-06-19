Se la geopolitica sembra un remake di Mean Girls

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Ciò che si impara dalla brillante commedia scritta da Tina Fey è che se ti fai amica una mean girl, cioè una rinomata stronza, come Regina George, è difficile che tu possa aspettarti da lei un comportamento diverso da quello di una stronza. Un po’ quello che è successo a Giorgia Meloni con Donald Trump

«Why are you so obsessed with me?» è la battuta-meme che ha lanciato Regina George nel firmamento della cultura pop. «Meloni begged me to have my photo taken with her; I felt sorry for her» è invece la dichiarazione di Donald Trump che ha innescato una probabile crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti. Un po’ di contesto per chi si sentisse legittimamente disorientato dall’accostamento delle due citazioni. La prima viene da un film del 2004, Mean Girls, teen-cult ambientato in un liceo stat