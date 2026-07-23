le forzature sul caso roggero

Se le istituzioni vogliono inseguire il “paese reale”

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista
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23 luglio 2026 • 20:56

Nel caso Roggero, la grazia è stata presentata come la risposta attesa da gran parte del Paese, trasformando una prerogativa del Quirinale in un terreno di pressione politica. Pretendere che le istituzioni assecondino il sentimento popolare e proporre norme che legittimano la giustizia privata significa indebolire il confine tra difesa e vendetta. La recente vicenda sarda, in cui un ragazzo avrebbe inseguito e ucciso il giovane che aveva investito sua sorella, mostra quanto quel confine sia importante

L’iniziativa per la grazia a Mario Roggero ha assunto da subito i tratti di una battaglia politica della maggioranza per porre rimedio a una sentenza ritenuta ingiusta e lontana dal sentimento di gran parte del Paese. Immediatamente dopo la condanna definitiva, il ministro della Giustizia ha annunciato l’avvio dell’istruttoria per la clemenza e la presidente del Consiglio ha poi rivendicato di avergli chiesto di «andare avanti». Insomma, un modo per intestarsi il merito dell’eventuale concession

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

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