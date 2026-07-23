Se le istituzioni vogliono inseguire il “paese reale”

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Nel caso Roggero, la grazia è stata presentata come la risposta attesa da gran parte del Paese, trasformando una prerogativa del Quirinale in un terreno di pressione politica. Pretendere che le istituzioni assecondino il sentimento popolare e proporre norme che legittimano la giustizia privata significa indebolire il confine tra difesa e vendetta. La recente vicenda sarda, in cui un ragazzo avrebbe inseguito e ucciso il giovane che aveva investito sua sorella, mostra quanto quel confine sia importante