Se l’unico argine al grande disordine è il sogno europeo

A fronte del grande caos prodotto dai nuovi autocrati, Trump in testa, l’Ue ha finalmente preso consapevolezza del dovere politico e morale di difendere un soft power che ha garantito ottant’anni di pace e prosperità. Ma prima è necessario sconfiggere i vari sovranismi
Bombardati da notizie, più o meno fake e manipolate, sepolti da annunci più o meno mirabolanti, travolti da dichiarazioni ripetitive, fantasiose, spesso stupide, quanto rischiano le opinioni pubbliche di abituarsi alle guerre? Sappiamo che anche o persino nei trenta anni gloriosi dell’ordine politico internazionale (non riesco proprio a scrivere “liberale” poiché fu un ordine bipolare basato sull’equilibrio del terrore atomico), in qua e in là, non sempre proprio nelle periferie, si combatterono