Se rimanere al potere è l’unico fine delle destre

true false

Non ci si rende conto di quanto rischiosa sia l’attuale congiuntura politica. Forse perché l’intero Occidente sembra muoversi all’unisono (con qualche eccezione) verso regimi autoritari e società ineguali e gerarchiche. Come i pesci non si accorgono dell’acqua in cui nuotano, così noi non ci accorgiamo delle trasformazioni quotidiane. Gramsci parlava di trasformazione egemonica. Tanti tasselli sono stati collocati e lasciano intravedere, poco a poco, il puzzle. Alcuni esempi. Il linguaggio, da a