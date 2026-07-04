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Se tocca a Leone ricordare agli americani chi sono e da dove vengono

Marco Damilano
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04 luglio 2026 • 21:05

Sabato mattina l'ambasciatore americano in Italia Tilman Fertitta è arrivato a Cefalù a bordo del suo yacht, «nell'ambito del suo tour di coastal diplomacy per l'Italia», hanno informato le agenzie. Alla stessa ora, il papa americano Robert Francis Prevost si fermava da solo di fronte alla Porta d'Europa di Mimmo Paladino a Lampedusa che ricorda i migranti morti nel mar Mediterraneo. Due modi di essere americani nel mondo, in Europa, in Italia, in Sicilia, nel giorno che ricorda i 250 anni della

Marco Damilano
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Giornalista e saggista, è stato direttore de L'Espresso dal 2017 al 2022. Collabora con Domani e, da settembre 2022, conduce una striscia quotidiana di informazione in onda su Rai3

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