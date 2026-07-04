Sabato mattina l'ambasciatore americano in Italia Tilman Fertitta è arrivato a Cefalù a bordo del suo yacht, «nell'ambito del suo tour di coastal diplomacy per l'Italia», hanno informato le agenzie. Alla stessa ora, il papa americano Robert Francis Prevost si fermava da solo di fronte alla Porta d'Europa di Mimmo Paladino a Lampedusa che ricorda i migranti morti nel mar Mediterraneo. Due modi di essere americani nel mondo, in Europa, in Italia, in Sicilia, nel giorno che ricorda i 250 anni della
Se tocca a Leone ricordare agli americani chi sono e da dove vengono
04 luglio 2026 • 21:05